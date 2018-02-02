У него была глубокая депрессия.

Старший сын кубинского революционера Фиделя Кастро покончил с собой. Трагедия произошла 1 февраля, сообщают федеральные СМИ.

По их данным, Фидель Анхель Кастро Диас-Балларт мог покончить с собой из-за глубокой депрессии. Несколько месяцев он находился под наблюдением врачей. Ему было 68 лет. Мужчина оставил предсмертную записку, но ее содержание не разглашается.

Фидель Анхель Кастро Диас-Балларт окончил МГУ им.Ломоносова по специальности "ядерная физика". Затем несколько лет работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. В 1983-1992 годах был полномочным представителем Кубы при МАГАТЭ и главой кубинской делегации на Ассамблее МАГАТЭ.

С 2004 года сын Фиделя являлся советником по науке Государственного совета Кубы, с 2012 года - заместителем президента Кубинской академии наук, с 2013 года - полномочным представителем Кубы при Объединенном институте ядерных исследований (Дубна), предает "Уралинформбюро".