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В центре Шанхая фургон врезался в толпуСегодня в 10:00

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Пострадали 18 человек.

Фургон влетел в толпу пешеходов в центре Шанхая (Китай). По предварительным данным, пострадали 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9.00 по местному времени, сообщает агентство CNN.

По неизвестной причине фургон выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри машины находились газовые баллоны, которые вспыхнули после ДТП, передает "Уралинформбюро".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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