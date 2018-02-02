Пострадали 18 человек.

Фургон влетел в толпу пешеходов в центре Шанхая (Китай). По предварительным данным, пострадали 18 человек, трое из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел перед кофейней Starbucks в районе Хуанпу около 9.00 по местному времени, сообщает агентство CNN.

#UPDATE: The minivan that hit pedestrians in front of a Starbucks store in Shanghai was carrying gas tanks and caught fire at time of the accident, witnesses say. The fire has been put out now. pic.twitter.com/A8sqk3m7F7 — People's Daily,China (@PDChina) 2 февраля 2018 г.

По неизвестной причине фургон выехал на тротуар и врезался в толпу прохожих. По некоторым данным, внутри машины находились газовые баллоны, которые вспыхнули после ДТП, передает "Уралинформбюро".

Обстоятельства происшествия устанавливаются.