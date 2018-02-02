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4 человека погибли в страшном ДТП в ЧелябинскеСегодня в 09:52

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Столкнулись две легковушки.

Утром 2 февраля в Челябинске на Бродокалмакском тракте лоб в лоб столкнулись два Mitsubishi Lancer. В аварии погибли 4 человека, число пострадавших уточняется.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на месте работают сотрудники ГИБДД. Организована эвакуация поврежденных машин. Обстоятельства аварии уточняются.


Фото: Типичный Челябинск, vk.com


Видео: 74.ru

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