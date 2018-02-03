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Пенсионер спровоцировал ДТП на свердловской трассе02 февраля в 17:27

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И скончался в больнице.

В Пышминской больнице скончался водитель автомобиля Toyota, который утром 2 февраля попал в ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень. Инцидент произошел около 09.00 на 170-м километре дороги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД.

63-летний житель Тюменской области за рулем Toyota Venza пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На полосе встречного движения он столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП оба автомобилиста получили травмы. Водитель немецкой иномарки сейчас находится в больнице. Он был госпитализирован в состоянии травматического шока с закрытой травмой черепа, сотрясением мозга, переломами таза и правой ноги.

Стоит отметить, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности и трезвы.

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