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Дом Ельцина в Свердловской области выгорел дотла02 февраля в 19:35

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В канун дня рождения политика.

В свердловском селе Басмановское выгорел дом, где мог провести первые месяцы своей жизни первый президент РФ Борис Ельцин.

Как рассказала "Уралинформбюро" владелица постройки Юлия Казарина (дочь поэта Юрия Казарина), когда случился пожар, ее с супругом не было дома - они ехали в Уфу. Возгорание началось около шести часов утра 26 января, а спустя три часа дом сгорел полностью - огнеборцы, прибывшие на вызов, потеряли много времени, ожидая, пока здание обесточат.

Причиной возгорания называют замыкание проводки из-за перепада температур. В огне никто не пострадал, а вот весь домашний скарб многодетной семьи, включая оргтехнику и документы, сгорел.


Фото: Юлия Казарина/"ВКонтакте"

Восстанавливать дом Юлия Казарина в ближайшее время не планирует, так как он расположен далеко от Екатеринбурга, а сил и средств потребуется немало. Пока хозяева намерены лишь расчистить пожарище.

Стоит отметить, что биографы Ельцина, появившегося на свет в роддоме соседнего села Бутка 1 февраля 1931 года, считают, что в доме дяди в Басмановском он никогда не жил. Однако местные жители уверяют, что первые месяцы жизни мальчик провел именно там.

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