Который пришел его забирать.

Стали известны некоторые подробности ЧП, случившегося в детском саду №9 Нефтеюганска.

Как сообщил "Уралинформбюро" собственный источник, во время вечерней прогулки 6-летний мальчик играл на спортивной конструкции. Когда ребенок спрыгнул со второго яруса, его голова застряла между деталями, зажавшими шею. Ребенок находился в подвешенном состоянии порядка пяти минут, что вызвало удушение. Дошкольника снял с конструкции старший брат, пришедший забирать его домой.

Первую помощь пострадавшему оказал медработник ДОУ, затем его доставили в Нефтеюганскую окружную больницу имени В.И.Яцкив, где поставили сложный диагноз. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

СУ СКР по ХМАО-Югры возбудило в отношении воспитателя мальчика уголовное дело по ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка деятельности работников детсада по профилактике несчастных случаев с воспитанниками, созданию безопасных условий для детей и охраны их здоровья, а также соблюдению правила обустройства и содержания детских игровых площадок.

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