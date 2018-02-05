Внедорожник выехал на встречку.

Утром 3 февраля на 311-м километре автодороги Пермь - Екатеринбург столкнулись три автомобиля. В столкновении пострадали четыре человека, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД РФ по Свердловской области.

По предварительным данным, авария произошла из-за 46-летнего водителя Toyota RAV4, который, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался Mitsubishi Pajero. Затем в них влетел Chevrolet Cruze.

В результате ДТП в Ревдинскую городскую больницу были госпитализированы водители внедорожников и пассажир Toyota. Пассажир Mitsubishi, 48-летняя женщина, после оказания медпомощи отпущена домой.