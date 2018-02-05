Один из них погиб.

В Москве жертвой сильного снегопада стал один человек, еще пятеро пострадали под поваленными деревьями. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сильный снег идет в столице с 3 февраля. За первые сутки выпали 23 миллиметра осадков – это 64% от месячной нормы. Вместе с осадками на столицу обрушился шквалистый ветер, повалено 2 000 деревьев. По прогнозам, осадки не прекратятся и в начале недели. Аварийные службы работают в максимально усиленном режиме.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, в 14 муниципалитетах региона произошли аварийные отключения электричества. Ведутся работы по восстановлению.

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов. "Это связано с необходимостью интенсивной очистки взлётно-посадочных полос в целях обеспечения безопасности полётов и пассажиров", – сообщает пресс-служба воздушной гавани.