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В Екатеринбурге таксист сбил насмерть пешеходаСегодня в 09:16

  • Текст

Который перебегал на красный.

Ранним утром 3 февраля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Саввы Белых и Машинной таксист за рулем Renault Logan сбил 22-летнего молодого человека. Пешеход скончался на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, иномарка направлялась в сторону аэропорта Кольцово. По словам очевидцев, молодой человек перебегал дорогу на красный свет.

Следует отметить, что 53-летний таксист имеет 17-летний стаж вождения.

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