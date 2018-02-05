Горел барак.

В ночь на 4 февраля в селе Серга (Кунгурский район) сгорела квартира в бараке на улице Клубной. В пожаре погиб 10-летний мальчик, проживающий в этом доме, и его 8-летняя двоюродная сестра (находилась в гостях с отцом).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, следов насильственной смерти на теле детей нет. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Выясняются причины возгорания.