Еще трое пострадали.

Вечером 4 февраля на 25-м километре автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись УАЗ "Патриот" и Mitsubishi Dion.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 47-летний водитель отечественного авто. Погибли две пассажирки иномарки: 20-летняя девушка и 49-летняя женщина.

Водитель Mitsubishi госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра, челюсти и голени. Виновника аварии доставили в больницу в состоянии комы (у него ушиб мозга и закрытая черепно-мозговая травма). 46-летняя пассажирка УАЗа получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы руки и ключицы.