Столкнулись две иномарки.

Днем 4 февраля в Тюмени на улице Федюнинского столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus. Виновницей аварии стала 31-летняя женщина - водитель корейской иномарки. Она нарушила правила расположения на проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД.

Пострадали пять человек. Виновница аварии получила черепно-мозговую травму и ушибы, у ее 3-летней пассажирки диагностировали травму головы, 41-летняя женщина получила перелому грудины, а 61-летней пенсионерки - травма колена. Также пострадал 46-летний водитель второй иномарки - у него ушибы.