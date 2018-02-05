Групповым ударом.

Российские военные нанесли групповой удар по позициям боевиков запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра". Он послужил ответом за сбитый над зоной деэскалации "Идлиб" штурмовик Су-25, пишет Regnum со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

Военные атаковали базу террористов, с которой запускали ракету ПЗРК. По данным радиоперехватов, в результате удара было уничтожено более 30 боевиков.

Российский самолет Су-25 был сбит 3 февраля в сирийской провинции Идлиб, напоминает "Уралинформбюро". Пилот успел сообщить, что катапультируется: после этого с ним пропала связь.

Позднее в сети появились видео, на кадрах которых запечатлены пуск ракеты по самолету, последний бой пилота с террористами и фотографии погибшего военного. Известно, что летчик не желал сдаваться живым: по некоторым данным, он подорвал себя гранатой с криком: "Это вам за пацанов!".

Россия совместно с Турцией предпринимает меры по возвращению тела летчика на родину.

Стоит отметить, что Су-25 стал восьмым летательным аппаратом, потерянным ВС России во время операции в Сирии.