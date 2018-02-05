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В Японии военный вертолет рухнул вблизи со школойСегодня в 18:51

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Один человек погиб.

5 февраля 2018 года в японском городе Кандзаки (префектура Сага) потерпел крушение военный вертолет АН-64. На его борту находились два члена экипажа, один из которых погиб, пишет NHK.

По данным Министерства обороны Японии, вертолет сухопутных Сил самообороны совершал испытательный полет после техобслуживания. Воздушное судно упало на жилой квартал неподалеку от начальной школы, передает "Уралинформбюро".

По словам очевидцев, машина резко накренилась носом вниз и отвесно рухнула на землю. После этого последовали взрыв и пожар.

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