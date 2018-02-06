Проводится проверка.

Вечером 5 февраля в Сургуте на строительной площадке ЖК "Новые ключи" на улице Крылова в результате взрыва пострадали два человека.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 20.05, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. На место происшествия прибыла оперативная группа и медики. "Было установлено, что произошел хлопок на оборудовании парогенераторной установки, которая служит для разогрева битума, дальнейшего возгорания не последовало", - уточнил официальный представитель ведомства Вадим Симоненко.

Причины ЧП устанавливаются.