×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Сургуте первоклассник погиб под колесами мусоровозаСегодня в 09:22

  • Текст

Его портфель зацепился за кабину.

Утром 6 февраля в Сургуте на улице Энергетиков водитель мусоровоз КамАЗ сбил первоклассника. Мальчик скончался на месте. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

"Эта мусорка постоянно там гоняет как угорелая", "Он ехал не более 5 км/ч, зацепил кабиной за портфель и ребенка затянуло под колеса", "он поворачивал от энергетиков 5 в сторону просвещения, пропускал машины справа. ребенок забежал с левой от машины стороны", "Про гоняет не знаю.. но то что он слепой это точно!!! Меня лично он чуть раза 2 не сбил, когда идем в школу, всегда его боюсь ... царь дороги ... он вообще никого не замечает", - пишут местные жители в группе "К-Информ" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред).

Получить оперативный комментарий в городской полиции и ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Новый эшелон "Уральских авиалиний"

Дальний Восток в приоритете.

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Хорошо все, кроме некролога: зачем и с чем идет Грудинин на выборы?

Рассказали кандидат в президенты и эксперты.

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Свердловский поселок тонет в собственных нечистотах

Жители винят МУП.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×