Его портфель зацепился за кабину.

Утром 6 февраля в Сургуте на улице Энергетиков водитель мусоровоз КамАЗ сбил первоклассника. Мальчик скончался на месте. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

"Эта мусорка постоянно там гоняет как угорелая", "Он ехал не более 5 км/ч, зацепил кабиной за портфель и ребенка затянуло под колеса", "он поворачивал от энергетиков 5 в сторону просвещения, пропускал машины справа. ребенок забежал с левой от машины стороны", "Про гоняет не знаю.. но то что он слепой это точно!!! Меня лично он чуть раза 2 не сбил, когда идем в школу, всегда его боюсь ... царь дороги ... он вообще никого не замечает", - пишут местные жители в группе "К-Информ" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред).

Получить оперативный комментарий в городской полиции и ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.