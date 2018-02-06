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Американке продали огнемет вместо фенаСегодня в 09:46

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В интернет-магазине.

Американка Эрика Шулбред купила в интернет-магазине Amazon фен для волос. При включении он начал издавать странные звуки, а через несколько секунд из сопла прибора появилось пламя.

Видео экстремальной "сушки" женщина выложила в Facebook.

"Я все еще немного в шоке. Я не могла отключить фен, а переключатель только усилил пламя. Я думала опустить фен в воду, но обожгла руку, пока выдергивала его из розетки. Он продолжал гореть. Тогда я подставила фен под струю воды", — цитирует пострадавшую The New York Post.

По словам шокированной женщины, прибор продавался как товар, используемый в парикмахерских. После того, как ролик разлетелся по сети, фен сняли с продажи, а Эрике Шулбред вернули деньги, передает "Уралинформбюро".

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