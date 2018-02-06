Когда колол дрова.

В Артемовском в гараже заживо сгорел 18-летний молодой человек, который колол там дрова.

Трагедия произошла в минувшие выходные. По словам знакомых погибшего, он решил выпить и не почувствовал запах газа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в гараже находилась печь, от которой, вероятно, и начался пожар. Проводится проверка. Устанавливается точная причина смерти юноши.