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В Артемовском юноша сгорел в гаражеСегодня в 09:57

  • Текст

Когда колол дрова.

В Артемовском в гараже заживо сгорел 18-летний молодой человек, который колол там дрова.

Трагедия произошла в минувшие выходные. По словам знакомых погибшего, он решил выпить и не почувствовал запах газа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в гараже находилась печь, от которой, вероятно, и начался пожар. Проводится проверка. Устанавливается точная причина смерти юноши.

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