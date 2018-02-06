На "зебре".

Днем 5 февраля в Перми водитель лесовоза сбил на пешеходном переходе пожилую женщину. Она скончалась.

"Бабушка с внучкой хотели перебежать дорогу, не убедившись в своей же безопасности. Внучка перебежала, а бабушка за ней. У водителя камаза была слепая зона, он ничего не видел, но когда внучка громко закричала он услышал и начал тормозить. Затормозив, он наехал на нее, и когда вышел, решил сдать назад", "Женщина была с маленькой девочкой , которая видела как ее бабушку протащила ещё метров десять", - рассказали свидетели аварии в группе "Подслушано Гайва" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.