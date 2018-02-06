Еще пятеро спасены.

Пожар на улице Логунова в Тюмени унес жизнь человека. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 6.24 6 февраля. Через девять минут спасатели были на месте. Огонь охватил двухкомнатную квартиру на девятом этаже в доме №10. На месте работали 26 пожарных и девять единиц спецтехники.

В 6.55 пожар был полностью ликвидирован. Огнеборцы спасли пять человек, еще 33 эвакуировали.