Еще три человека пострадали.

Вечером 5 февраля на 145-м километре автодороги Коротчаево - Тазовский столкнулись Mitsubishi и грузовик "Урал".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, виновником аварии стал водитель легковушки - он выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу.

Один из пассажиров иномарки скончался на месте. Водитель и еще два пассажира легковушки получили травмы.