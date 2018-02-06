1 человек погиб.

Утром 6 февраля на 581-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись ВАЗ-2107 и КамАЗ. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. КамАЗ же от удара вылетел с моста в обрыв.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра.

Фото: К-ИНФОРМ|Сургут/vk.com