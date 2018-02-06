Устроивший смертельное ДТП югорчанин ездил с фальшивыми правамиСегодня в 15:57
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После освобождения из колонии.
В суд направлено уголовное дело в отношении 28-летнего югорчанина, который после смертельного ДТП начал ездить с фальшивым водительским удостоверением.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры, авария произошла в октябре 2012 года в Нижневартовске. Пьяный молодой человек сел за руль Infiniti FX35. На скорости 120 километров в час он врезался в Toyota Corona и ВАЗ-2109, которые ожидали на перекрестке зеленого сигнала светофора.
На месте скончались водитель "девятки" и пассажирка Toyota. Водитель иномарки получил тяжкий вред здоровью.
В августе 2013 года виновника аварии приговорили к 5 годам колонии-поселения, а также на 3 года лишили прав. В сентябре 2014 года югорчан вышел по УДО и начал ездить по поддельным правам. В августе 2015 года на выезде из Тюмени молодого человека остановили сотрудники ДПС. Полицейские заметили, что документы фальшивые, и нарушителя оштрафовали на 5000 рублей.
В сентябре 2017 года у югорчанина истек срок лишения водительских прав. Однако он не успел получить дубликат и вновь начал ездить с фальшивым документом. Вскоре его задержали сотрудники ДПС. Мужчине грозят исправительные работы на срок до 2 лет.
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