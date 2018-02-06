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В Ленобласти в ДТП с автобусом погибли 9 человекСегодня в 17:41

  • Текст

Он столкнулся с грузовиком.

6 февраля в Ленинградской области на 423-м километре автодороги Тихвин - Новая Ладога лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик Iveco. Погибли водитель и 8 пассажиров микроавтобуса.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, личности погибших установлены. Это жители Вологодской, Свердловской, Ивановской и Ленинградской областей в возрасте от 19 до 56 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек" (ч.5 ст.264 УК РФ).

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