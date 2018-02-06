Площадь пожара – 150 "квадратов".

В скандально известном коттеджном поселке "Бухта Квинс" в Екатеринбурге горел один из танухаусов. Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 15.10, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Горел строящийся двухэтажный дом с мансардой на улице Изоплитной. На месте работали 15 человек личного состава и 6 единиц техники. Площадь пожара – 150 квадратных метров. В 16.40 огонь был ликвидирован", – сообщил собеседник агентства.



Фото: служба спасения "СОВА"

По словам председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зили Булатовой, горел таунхаус, предназначенный для продажи. Официально в нем никто не жил. Несколько лет назад он выставлялся на продажу за 12 миллионов рублей, но покупателей на него не нашлось. В последнее время там можно было заметить строителей. "Здание стоит метрах в 80 от домов пайщиков. Наши дома не пострадали. Но мне кается, все это не случайно", – заметила собеседница агентства.

Пайщики вложили в "Бухту Квинс" порядка 150 миллионов рублей, однако в 2011 году стройка была заморожена. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным СУ СКР по Свердловской области, 65 потерпевших лишились более 54 миллионов рублей. Обвиняемыми по уголовному делу нему проходят бард Александр Новиков, бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и их бывшая бизнес-партнер Лариса Ассонова.