Пострадала автоледи.

Вечером 6 февраля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Первомайской и Мира столкнулись Skoda Fabia и маршрутка Mercedes.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель маршрутки. При повороте налево он не уступил встречной легковушке.

Пострадала 37-летняя женщина - водитель Skoda. Ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и голени.