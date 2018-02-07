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В Екатеринбурге маршрутка протаранила легковушкуСегодня в 09:37

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Пострадала автоледи.

Вечером 6 февраля в Екатеринбурге на перекрестке улиц Первомайской и Мира столкнулись Skoda Fabia и маршрутка Mercedes.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель маршрутки. При повороте налево он не уступил встречной легковушке.

Пострадала 37-летняя женщина - водитель Skoda. Ее доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки и голени.

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