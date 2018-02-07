Он отделался переломом плеча.

Вечером 6 февраля в Екатеринбурге на Объездной дороге в районе пересечения с улицей 8 Марта пешеход попал под колеса двух автомобилей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 37-летний мужчина пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Сначала на него наехала Kia, которая двигалась по крайней левой полосе. От удара пешеход отлетел на соседнюю полосу, где ехала Lada Priora.

Его доставили в ГКБ №24. Врачи диагностировали у мужчины перелом плеча.