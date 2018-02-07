Проводится проверка.

В Кургане на улице Дзержинского около кафе-бара "Малибу" прохожие обнаружили труп мужчины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, инцидент произошел 6 февраля. Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас выясняется причина смерти мужчины. Других подробностей в ведомстве не предоставили.

Следует отметить, что "Малибу" пользуется у местных жителей дурной славой. Посетители часто устраивают дебоши.