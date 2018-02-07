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Племянник Евкурова застрелился по неосторожностиСегодня в 16:24

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Во время чистки ружья.

Племянник главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова погиб из-за неосторожного обращения с оружием. Такую версию озвучил ТАСС один из родственников Хасана Евкурова.

Тело племянника главы республики с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 6 февраля в станице Троицкой. Рядом лежало охотничье ружье погибшего, передает "Уралинформбюро".

По версии родных, Хасан Евкуров чистил оружие и нечаянно нажал на курок. Выстрел оказался смертельным.

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