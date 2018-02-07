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На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"Сегодня в 19:42

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Его сослуживец.

Родные челябинского срочника Евгения Кувайцева, получившего тяжелое ранение в воинской части в Амурской области, рассказали новые факты случившегося. В частности, следователь сообщил им, что накануне трагедии сослуживец отработал на молодом человеке "боевой прием": дважды ударил по голове и повалил на пол на глазах других призывников. Это могло стать причиной того, что Евгений пытался свести счеты с жизнью.

Инцидент произошел 26 января во время тренировки по противодействию терроризму. По данным следствия, около 10 часов заметили, что 18-летнего военнослужащего нет на месте. Его нашли в заброшенном здании без сознания. Солдата доставили в военный госпиталь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на доведение до самоубийства".

Как рассказала "Уралинформбюро" сестра военнослужащего Валентина Орлова, состояние Жени остается тяжелым. Родные молодого человека уверены, что он не мог сам пойти на такой шаг - вероятнее всего, его заставили.

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