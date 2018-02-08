В Екатеринбурге полыхал цех по металлообработкеСегодня в 08:44
- Текст
Ночью.
В ночь на 8 февраля в Екатеринбурге загорелся цех по металлообработке на улице Старых Большевиков.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение поступило в 23.21. Пламя охватило 50 "квадратов". Огонь повредил внутреннюю обшивку здания, расположенного на территории промзоны. На тушении работали 30 человек и 7 спецмашин.
Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:47
ФСК ЕЭС нарастила мощность подстанции в Югре
В интересах нефтегазового комплекса региона.Сегодня в 09:43
Невьянские старатели лишились "сельскохозяйственного" карьера
По решению прокуратуры.Сегодня в 09:34
Российских олимпийцев "скосил" заговор канадцев
Выяснили хакеры.Сегодня в 09:24
В Каслях квартирант избил хозяина до смерти
Во время пьянки.Сегодня в 09:21
Обледенелая "взлетка" оставила "Аэрофлот" без 19 самолетов
У лайнеров повреждены лопатки двигателей.Сегодня в 09:01
Погубившему вице-спикера ЗакСо Прикамья бизнесмену отменили УДО
Этого добились потерпевшие.Сегодня в 08:44
В Екатеринбурге полыхал цех по металлообработке
Ночью.Сегодня в 08:38
Эксперт оценил последствия малоснежной уральской зимы
И дал советы садоводам.Сегодня в 08:18
Россиянам хотят вернуть летнее время
Законопроект внесен в Госдуму.07 февраля в 20:07
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.07 февраля в 20:07
Подследственного экс-депутата пермского Заксобрания отпустили под залог
В 20 миллионов.07 февраля в 19:42
На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
Его сослуживец.07 февраля в 19:16
Экс-директора УКВЗ осудили на 8 лет
Его заму дали 5.07 февраля в 18:35
"Урал" сдал в аренду вратаря
На несколько месяцев.07 февраля в 18:33
Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
И "смылся" в Краснодар.
Главные новости
- Сегодня в 09:21Обледенелая "взлетка" оставила "Аэрофлот" без 19 самолетов
- 07 февраля в 20:07Свидание с Жириновским
- 07 февраля в 19:42На раненном в Амурской области челябинском срочнике отрабатывали "боевой прием"
- 07 февраля в 18:33Уральский татуировщик убил мать двоих детей на первом свидании
- 07 февраля в 17:15В Камышлове сорваны сроки переселения граждан из аварийного жилья
Аналитика
Свидание с Жириновским
С историческим уклоном.
Сон о Шарташе в стиле Пикассо
Как преобразится главный лесопарк Екатеринбурга.
Новый эшелон "Уральских авиалиний"
Дальний Восток в приоритете.