Ночью.

В ночь на 8 февраля в Екатеринбурге загорелся цех по металлообработке на улице Старых Большевиков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение поступило в 23.21. Пламя охватило 50 "квадратов". Огонь повредил внутреннюю обшивку здания, расположенного на территории промзоны. На тушении работали 30 человек и 7 спецмашин.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.