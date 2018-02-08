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В Екатеринбурге полыхал цех по металлообработкеСегодня в 08:44

  • Текст

Ночью.

В ночь на 8 февраля в Екатеринбурге загорелся цех по металлообработке на улице Старых Большевиков.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение поступило в 23.21. Пламя охватило 50 "квадратов". Огонь повредил внутреннюю обшивку здания, расположенного на территории промзоны. На тушении работали 30 человек и 7 спецмашин.

Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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