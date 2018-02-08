На 2 месяца.

Центральный райсуд Челябинска арестовал на 2 месяца топ-менеджера компрессорного завода (ЧКЗ) Артема Колупаева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими. Он пробудет под стражей до 7 апреля, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова.

Адвокат наставила на домашнем аресте. Однако, несмотря на его личное поручительство, ходатайство было отклонено.

Страшная авария произошла утром 2 февраля на Бродокалмакском тракте. Обвиняемый ехал за рулем Mitsubishi Lancer. Его машину занесло, и он вылетел на встречку, где ехал автомобиль той же марки. Последний отлетел на столб и Lada X-Ray.

Водитель второго Mitsubishi и двое его пассажиров скончались на месте, также погибла пассажирка Колупаева.

Сам виновник аварии и еще двое пассажиров второй иномарки (среди них 16-летний подросток) были доставлены в больницу.

Следует отметить, что Колупаев ехал со скоростью около 80 километров в час. На двух колесах его машины была "лысая" резина.

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