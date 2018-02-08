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Неподалеку от мэрии Первоуральска умер пенсионерСегодня в 14:52

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Проводится проверка.

Утром 8 февраля в Первоуральске около дворца культуры ПНТЗ и здания горадминистрации на Ватутина нашли труп мужчины.

"Такой факт зафиксирован. Скончался мужчина 1927 года рождения. Известно, что он болел", - сообщил "Уралинформбюро" замруководителя следственного отдела по Первоуральску регионального СУ СКР Михаил Попов. Проводится проверка.

В пресс-службе администрации Первоуральска уточнили, что мужчина скончался на лестнице дворца культуры ПНТЗ, расположенного в 200 метрах от здания мэрии.

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