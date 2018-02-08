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Ученица пермской школы отправила шесть одноклассников в больницуСегодня в 16:47

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Распылив духи в кабинете.

В пермской школе №19 шестеро учеников 5 класса госпитализированы с признаками отравления. Детей увезли в больницу на скорой помощи после того, как одна из учениц распылила в кабинете духи, передает "Уралинформбюро".

Специалисты уже взяли пробы воздуха из класса, в котором занимались школьники. По сведениям пользователей паблика "Подслушано Пермь" во "ВКонтакте", пострадавшие подростки жаловались на головокружение, боль в животе и тошноту.

Медики осмотрели всех учеников, находившихся в "зараженном" классе. Сейчас с аналогичными жалобами обратились дети из соседнего кабинета: с ними тоже работают сотрудники скорой помощи.

Отмечается, что запах в помещении был неприятный, но его источник пока не определен.

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