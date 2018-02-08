В случившемся разберется прокуратура.

25-летняя роженица из Русского Потама потеряла ребенка на восьмом месяце беременности. Ольга Ладыгина уверена, что в случившемся виноваты врачи Красноуфимской ЦРБ, которые отказали ей в госпитализации. Свекровь женщины написала заявление в прокуратуру (документ имеется в распоряжении "Уралинформбюро").

Трагедия произошла в ночь на 24 января 2018 года. У Ольги начались сильные боли в животе. Бригада скорой помощи, по словам собеседницы агентства, прибыла на вызов лишь спустя 1,5 часа.

"Помочь было некому, так как скорую помощь и ночную неотложку руководство Ачитской ЦРБ в Русском Потаме ликвидировало. Прибыв через 90 минут после вызова, врачи скорой помощи осмотрели беременную сноху и увезли ее в Красноуфимск в ЦРБ. Везли очень долго. В Красноуфимске ей сделали кесарево сечение, но было уже поздно - ребенок, который должен был родиться в феврале, был мертв", - рассказывает свекровь свердловчанки Людмила Павлова.

Сама Ольга 2 дня провела в реанимации в тяжелом состоянии. Из нее выкачали около 2 литров крови.

Следует отметить, что за день до случившегося женщина по направлению приехала в Красноуфимскую ЦРБ на сохранение. Однако там ей отказали в госпитализации и отправили домой.

Ольга вместе с мужем воспитывает двух сыновей. Супруги давно мечтают о девочке, однако последние три беременности женщины заканчивались плачевно. Первого ребенка она потеряла в августе 2015 года - на восьмом месяце беременности. "У снохи отошли воды и сразу вызвали скорую помощь из Ачитской ЦРБ, но время было потеряно. Долго не могли определить, куда везти беременную, ссылаясь на отсутствие мест в больнице. А Ачитский роддом уже не функционировал. В итоге ребенок погиб в утробе матери", - рассказывает свекровь Ольги.

Второй случай произошел год спустя. У находившейся на шестом месяце беременности женщины начались сильные боли в животе. Скорая помощь не успела вовремя довезти ее до больницы - ребенок скончался.

"Последнюю трагедию можно было избежать, если бы врачи Красноуфимской ЦРБ не отправили беременную сноху домой. Кто ответственен за смерть моего внука? Почему убрали нашу скорую помощь? Что же это за оптимизация медицины, когда скорая приезжает через несколько часов на вызов, когда умирают дети и взрослые, не дождавшись помощи. В войну такого не было", - гласит обращение Людмилы Павловой.

В пресс-службе свердловской областной прокуратуры "Уралинформбюро" сообщили, что пока не в курсе этой истории. Однако в ведомстве отметили, что проверка по подобным фактам длится довольно долго - от 30 дней до полугода. Вероятнее всего, будут подключаться специалисты Росздравнадзора. Их экспертизы занимают около месяца.

Получить комментарий руководства Красноуфимской ЦРБ и пресс-службы свердловского минздрава на момент публикации новости не удалось.