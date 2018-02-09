Проводится проверка.

8 февраля в городской поликлинике Нижневартовска скончался 32-летний мужчина, ожидавший приема врача.

"Врачи даже не торопилась помочь, с реанимации шли аш 20 минут, уже умирают в очередях!!! вот такие у нас врачи, когда прибыли сотрудники полиции врачи сказали якобы что он ударился об батарею и упал", - пишут очевидцы в группе "ЧП [В] Нижневартовске" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

В пресс-службе югорского СУ СКР сообщили "Уралинформбюро", что по факту поступившей информации проводится проверка. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза. Кроме того, будет дана оценка действиям врачей.