На большой скорости.

Вечером 8 февраля в Дзержинском районе Перми водитель "Волги" протаранил автобус. Фото с места аварии появилось в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

"Произошла авария в районе Паркового между остановками Папанинцев и ДКЖ. Машина марки Волга неслась с бешеной скоростью и врезалась в автобус маршрута 66. К счастью никто не пострадал. Авария произошла в 16.50", "Алкоголем от него не пахло. Врезалась туда,где я сидела. автобус толком не пострадал. только колесо немного. А вот машина в смятку. на водителе ни царапинки", - написали очевидцы в группе "Мой город - Пермь" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

По факту аварии проводится проверка.