Пермяк на "Волге" протаранил автобусСегодня в 11:00
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На большой скорости.
Вечером 8 февраля в Дзержинском районе Перми водитель "Волги" протаранил автобус. Фото с места аварии появилось в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".
"Произошла авария в районе Паркового между остановками Папанинцев и ДКЖ. Машина марки Волга неслась с бешеной скоростью и врезалась в автобус маршрута 66. К счастью никто не пострадал. Авария произошла в 16.50", "Алкоголем от него не пахло. Врезалась туда,где я сидела. автобус толком не пострадал. только колесо немного. А вот машина в смятку. на водителе ни царапинки", - написали очевидцы в группе "Мой город - Пермь" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).
По факту аварии проводится проверка.
Фото: Мой город - Пермь, vk.com
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