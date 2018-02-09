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Пермяк на "Волге" протаранил автобусСегодня в 11:00

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На большой скорости.

Вечером 8 февраля в Дзержинском районе Перми водитель "Волги" протаранил автобус. Фото с места аварии появилось в соцсети "ВКонтакте", передает "Уралинформбюро".

"Произошла авария в районе Паркового между остановками Папанинцев и ДКЖ. Машина марки Волга неслась с бешеной скоростью и врезалась в автобус маршрута 66. К счастью никто не пострадал. Авария произошла в 16.50", "Алкоголем от него не пахло. Врезалась туда,где я сидела. автобус толком не пострадал. только колесо немного. А вот машина в смятку. на водителе ни царапинки", - написали очевидцы в группе "Мой город - Пермь" (орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.).

По факту аварии проводится проверка.


Фото: Мой город - Пермь, vk.com

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