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Американка вырвала себе глаза у церквиСегодня в 11:05

Напугав прихожан.

Жительница Южной Каролины (США) вырвала себе глаза неподалеку от местной церкви South Main Chapel and Mercy Center в округе Андерсон.

По сведениям издания, американка выжила: ее госпитализировали в ближайшую больницу, сообщает FoxNews. Для того чтобы успокоить пострадавшую и доставить ее к врачам, потребовалось трое полицейских, передает "Уралинформбюро". Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

По словам прихожан церкви, женщина раньше появлялась на службах, но "не была обычной".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
быает и такое, без паники Сегодня в 12:21

просто сумасшедшая

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