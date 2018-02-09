Напугав прихожан.

Жительница Южной Каролины (США) вырвала себе глаза неподалеку от местной церкви South Main Chapel and Mercy Center в округе Андерсон.

По сведениям издания, американка выжила: ее госпитализировали в ближайшую больницу, сообщает FoxNews. Для того чтобы успокоить пострадавшую и доставить ее к врачам, потребовалось трое полицейских, передает "Уралинформбюро". Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии.

По словам прихожан церкви, женщина раньше появлялась на службах, но "не была обычной".