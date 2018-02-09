Ей грозит 5 лет колонии.

В Кировграде 31-летняя местная жительница воткнула шариковую ручку в полицейского. Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошел 31 января. Сотрудники ДПС остановили автоледи, которая не уступила дорогу пешеходу. Во время составления протокола женщина вонзила шариковую ручку в левую кисть полицейского.

Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.