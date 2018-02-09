Перед смертью он вел себя странно.

На борту "Уральских авиалиний", летевшем из Москвы в Барнаул, скончался пассажир. По словам очевидцев, во время полета мужчина вел себя странно: разбрасывал обувь, открывал и закрывал двери туалетов и издавал различные звуки.

После этого он потерял сознание.

В пресс-службе перевозчика "Уралинформбюро" сообщили, что экипаж самолета решил совершить вынужденную посадку в екатеринбургском Кольцово. Бортпроводники и врачи, находящиеся в салоне, провели необходимые реанимационные действия.

Несмотря на все усилия, мужчина скончался до приезда скорой помощи и полиции. Медики в Кольцово смогли только констатировать смерть.