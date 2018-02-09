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Тюменец-живодер смыл новорожденных котят в унитазСегодня в 12:49

Умирающие малыши всплыли у соседей.

В тюменском микрорайоне Плеханово местный житель смыл в унитаз новорожденных котят. Захлебнувшиеся животные всплыли в одной из соседних с живодером квартир, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 8 февраля в доме 112 по улице Кремлевской. Женщина, в унитазе которой появились умирающие котята, в ужасе обратилась в управляющую компанию. Сотрудники УК отреагировали оперативно: они призвали тюменцев "быть людьми" и не уподобляться собственнику-садисту, погубившему новорожденных животных.

По словам женщины, в унитазе которой всплыли малыши, она сделала все, чтобы облегчить их страдания.

"Пришлось воду набирать и смывать их до конца, чтобы не мучились. Было слышно, как один нахлебался воды и пищал", - цитирует ее портал Megatyumen.ru.

Известно, что жители злополучного подъезда пытаются самостоятельно вычислить живодера.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
проблема, однако Сегодня в 13:05

А как будут реагировать УЖК и соседи, если в квартире разведут кошек, ну, хотя бы штук 15-20, т.е. если добросердечные граждане не будут уничтожать новорождённых котят, а будут их всех кормить и воспитывать? Сами же соседи и УЖК первые и будут орать и позорить того соседа (~ку) , что вонь от кошек, антисанитария и всё такое. В деревнях ненужных котят топили в вёдрах, так всегда было, деревенские без сантиментов, знаете ли. То, что они всплыли в чужом унитазе-это, конечно, плохо. Но, всё-таки, что делать с ненужными котятами??????? Кстати, я кошек люблю. Но и очень осторожно отношусь к тому, чтобы завести кошку, именно для того, чтобы потом котят не топить. Жил у нас кот, но это давно было.

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