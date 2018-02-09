Умирающие малыши всплыли у соседей.

В тюменском микрорайоне Плеханово местный житель смыл в унитаз новорожденных котят. Захлебнувшиеся животные всплыли в одной из соседних с живодером квартир, передает "Уралинформбюро".

Инцидент произошел 8 февраля в доме 112 по улице Кремлевской. Женщина, в унитазе которой появились умирающие котята, в ужасе обратилась в управляющую компанию. Сотрудники УК отреагировали оперативно: они призвали тюменцев "быть людьми" и не уподобляться собственнику-садисту, погубившему новорожденных животных.

По словам женщины, в унитазе которой всплыли малыши, она сделала все, чтобы облегчить их страдания.

"Пришлось воду набирать и смывать их до конца, чтобы не мучились. Было слышно, как один нахлебался воды и пищал", - цитирует ее портал Megatyumen.ru.

Известно, что жители злополучного подъезда пытаются самостоятельно вычислить живодера.