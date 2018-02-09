В микрорайоне лопнула труба.

В столице Урала второй день без воды сидят жители Вторчермета. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", 8 февраля на улице Сухоложской лопнула труба.

Под отключение попали пять домов. К ним организован подвоз воды. "График прибытия автоцистерн жители могут уточнить в своей управляющей компании", - добавили в компании.

Когда будут закончены работы на аварийном участке, в "Водоканале" подсказать не смогли.

Стоит отметить, что в этом году в Екатеринбурге коммунальные аварии происходят регулярно.

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