Виновника еще не определили.

8 февраля в Тюмени на улице Харьковской машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, авто медиков около 18.00 заезжало в ОКБ №2, BMW в этот момент следовал прямо, а Skoda отъезжала от больницы.

В результате аварии пострадала 22-летняя фельдшер, находившаяся в скорой.

"Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто из водителей нарушил очередность проезда", - добавили автоинспекторы.