Из-за бесхозного предмета.

Днем 9 февраля 2018 года в Екатеринбурге силовики оцепили здание на Карла Либкнехта, 8б, где находятся помещения института МЧС и областной центр медицинской профилактики.

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в полицию поступила информацию об обнаружении бесхозного предмета в одной из аудитории института МЧС. Он заверил, что оснований для паники нет, однако безопасность лишней не бывает.

"Прошу с пониманием относиться к работе полицейских. Об итогах проверки проинформирую общественность после ее окончания", - отметил полковник Горелых.