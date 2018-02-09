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Силовики оцепили здание института МЧС в ЕкатеринбургеСегодня в 16:47

  • Текст

Из-за бесхозного предмета.

Днем 9 февраля 2018 года в Екатеринбурге силовики оцепили здание на Карла Либкнехта, 8б, где находятся помещения института МЧС и областной центр медицинской профилактики.

Как пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, в полицию поступила информацию об обнаружении бесхозного предмета в одной из аудитории института МЧС. Он заверил, что оснований для паники нет, однако безопасность лишней не бывает.

"Прошу с пониманием относиться к работе полицейских. Об итогах проверки проинформирую общественность после ее окончания", - отметил полковник Горелых.

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