Пострадали люди.

В жилом доме на улице Репищевой в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали люди. По данным "Фонтанки", мощный хлопок прогремел днем 9 февраля при монтаже натяжных потолков с помощью газа в одной из квартир на третьем этаже.

Взрывной волной выбиты стекла, повреждены несколько припаркованных рядом с многоэтажкой автомобилей. Очевидцы сообщили, что из подъезда вынесли двух пострадавших, которые "выглядели обгоревшими".

На месте происшествия работают медики и спасатели.