Скорая - на месте.

На пешеходном переходе у дома №4 по улице Зоологическая в Екатеринбурге сбили пешехода. На месте происшествия работают две бригады скорой помощи, передает "Уралинформбюро".

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. "Там, насколько я видел, мальчик с рюкзаком лежал на обочине, видимо, унесли с проезжей части", - написал один из них.



Видео: inburg.ru

Стоит отметить, что накануне два екатеринбуржца пострадали под колесами автомобилей. В обоих случаях аварии произошли по вине водителей, которые нарушали ПДД. В отделении пропаганды свердловского УГИБДД подчеркивают, что за подобные нарушения автомобилистов ждет не только штраф, но и разбирательства по фактам ДТП.