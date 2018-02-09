×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге на "зебре" сбили пешеходаСегодня в 19:20

  • Текст

Скорая - на месте.

На пешеходном переходе у дома №4 по улице Зоологическая в Екатеринбурге сбили пешехода. На месте происшествия работают две бригады скорой помощи, передает "Уралинформбюро".

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. "Там, насколько я видел, мальчик с рюкзаком лежал на обочине, видимо, унесли с проезжей части", - написал один из них.


Видео: inburg.ru

Стоит отметить, что накануне два екатеринбуржца пострадали под колесами автомобилей. В обоих случаях аварии произошли по вине водителей, которые нарушали ПДД. В отделении пропаганды свердловского УГИБДД подчеркивают, что за подобные нарушения автомобилистов ждет не только штраф, но и разбирательства по фактам ДТП.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Свидание с Жириновским

Свидание с Жириновским

С историческим уклоном.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×