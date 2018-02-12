Слишком обширная территория.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел 11 февраля крушение в Подмосковье. Воздушное судно, направлявшееся в Орск, рухнуло примерно через 4 минуты после взлета в Домодедово, пишут СМИ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР, на борту лайнера находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На месте крушения Ан-148 в первые часы после трагедии побывал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил в первоочередном порядке провести тщательный осмотр этой местности.

"Учитывая обширную территорию, которую предстоит осмотреть, это, конечно, займет не одни сутки, но работа будет продолжаться в непрерывном режиме, пока не будет полностью завершен осмотр. Сейчас в нем задействованы порядка 100 следователей и криминалистов Следственного комитета РФ из числа сотрудников центрального аппарата СКР и Московского межрегионального следственного управления на транспорте", - пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи также работают в Саратове, Орске, Оренбурге и в аэропорту Домодедово. В компании "Саратовские авиалинии" изымается эксплуатационная документация, допрашиваются ее сотрудники.

В числе вероятных причин авиакатастрофы, в частности, называются погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. При этом на данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

Рассматривается ли версия теракта, в пресс-службе СКР не уточняют.