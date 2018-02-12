×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Прорыв трубопровода оставил без воды 4500 домов в ТавдеСегодня в 08:13

  • Текст

Аварию устраняли целый день.

Более 4500 домов в Тавде – 4322 частных и 234 многоквартирных – остались утром 11 февраля без холодной воды из-за прорыва 600-миллиметрового трубопровода на улице Ленина. В зону отключения также попали 7 социально-значимых объектов: 2 здания реабилитационного центра для несовершеннолетних, детский оздоровительный лагерь "Родничок", роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница и центральная районная больница, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Над ликвидацией аварии работали 23 человека и 8 единиц техники. К 19.50 по местному времени холодное водоснабжение жилого сектора и социально-значимых объектов восстановлено в полном объеме.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

О, спорт, ты – в кадр!

О, спорт, ты – в кадр!

Чувству патриотизма требуется подпитка.

Поколение "пенсион" считает баллы

Поколение "пенсион" считает баллы

А эксперты пророчат системе скорый крах.

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Это вам не Skype: Средний Урал осваивает телемедицину

Для здоровой жизни на селе.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×