Прорыв трубопровода оставил без воды 4500 домов в ТавдеСегодня в 08:13
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Аварию устраняли целый день.
Более 4500 домов в Тавде – 4322 частных и 234 многоквартирных – остались утром 11 февраля без холодной воды из-за прорыва 600-миллиметрового трубопровода на улице Ленина. В зону отключения также попали 7 социально-значимых объектов: 2 здания реабилитационного центра для несовершеннолетних, детский оздоровительный лагерь "Родничок", роддом, противотуберкулезный диспансер, детская больница и центральная районная больница, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Над ликвидацией аварии работали 23 человека и 8 единиц техники. К 19.50 по местному времени холодное водоснабжение жилого сектора и социально-значимых объектов восстановлено в полном объеме.
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