Прибывшему на вызов.

Следователи Екатеринбурга выясняют, почему местный житель в ходе конфликта избил водителя скорой, прибывшего в ночь на 10 февраля на вызов к дому по улице Грибоедова.

Как сообщили "Уралиинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, после случившегося пострадавший обратился в больницу. Назначена судмедэкспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Опрашиваются все участники инцидента", - добавили в ведомстве.