Он играл с огнем.

Днем 10 февраля 2017 года в Челябинске на шоссе Металлургов загорелась квартира в многоэтажке. При пожаре погиб 6-летний мальчик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании на втором этаже дома поступило в 12.52. Пожарные проникли в квартиру через окно и входную дверь.

"Вся квартира была наполнена едким плотным дымом. В дальней комнате открытым пламенем горела мебель – кресло-кровать. Пожарным удалось быстро локализовать пожар, который не успел распространиться по остальным комнатам. На кухне около окна был обнаружен ребенок в бессознательном состоянии, которого незамедлительно вынесли на улицу и передали врачам. Более получаса медики пытались реанимировать мальчика, но, несмотря на все титанические усилия, ребенок скончался", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, ребенок был дома один. Он баловался огнем и устроил пожар.

Следователи организовали проверку.